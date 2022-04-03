Принцесса Шарлотта идет по стопам своей прабабушки королевы Елизаветы II

Немного хороших новостей из жизни членов британской королевской семьи.

Недавно мы видели, что принц Уильям и герцогиня Кэтрин вместе со старшими детьми посещали службу памяти в честь принца Филиппа. Принцесса Шарлотта тогда многих очаровала, впрочем, как и всегда.

Принцесса Шарлотта с братом Джорджем и родителями / Associated Press

О том, как Шарлотта похожа на свою прабабушку королеву Елизавету II не говорил только ленивый. Оказывается, девочка унаследовала и любовь королевы к лошадям. Издание Mirror сообщает, что принцесса Шарлотта занимается верховой ездой вместе со своими братьями – принцем Джорджем и принцем Луи. Говорят, что все трое стали "заядлыми наездниками" и все скачут на своих первых пони.

Принцесса Шарлотта с мамой Кейт / Associated Press

Принцесса Шарлотта с мамой Кейт / Associated Press

Считается, что они начали оттачивать свои навыки верховой езды в своем доме в Норфолке Амнер Холл во время карантина во время пандемии в прошлом году. Принцесса Елизавета, как известно, начала заниматься верховой ездой в возрасте трех лет и до недавнего времени все еще ездила верхом. В этом месяце ей исполнился 96 лет и она, конечно, уже отказалась от этого увлечения по понятным причинам.

Королева Елизавета II / Getty Images

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