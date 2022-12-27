Принцесса Шарлотта имеет удивительное сходство с племянницей королевы Елизаветы II (фото)

Принцессу Шарлотту – дочь Кейт и Уильяма – часто сравнивают с юной королевой Елизаветой II. Но есть еще одна королевская особа, на которую 7-летняя Шарлотта ну очень сильно похожа.

В этом году принц и принцесса Уэльские взяли с собой на службу всех троих детей – принцев Джорджа и Луи и принцессу Шарлотту. И зоркие королевские поклонники заметили сходство юной принцессы с племянницей покойной королевы Елизаветы II – Сарой Чатто – дочерью сестры королевы принцессы Маргарет.

Lady Sarah Chatto, 1970

Princess Charlotte, 2022 pic.twitter.com/eW6jqdcwuB — RoyalFamilyGB (@RoyalFamilyGB) December 18, 2022

Пользователь RoyalFamilyGB в Твиттере опубликовал детский снимок Сары и фото принцессы Шарлотты, на котором заметно их поразительное сходство.

На других фото семьи, где Сара еще ребенок – сходство не так сильно заметно, но все же есть, ведь девочки родственницы.

Леди Сара Чатто (слева) / Фото: Getty Images

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Саре Чатто сейчас 58 лет, она приходится двоюродной сестрой королю Чарльзу III и ведет не публичный образ жизни. Она художница. И лишь изредка посещает публичные мероприятия с другими членами королевской семьи.

Принцесса Маргарет со своими детьми / Фото: Getty Images

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