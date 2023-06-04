Принцесса Шарлотта может остаться без титула: что ждет дочь Кейт и Уильяма в будущем

Единственная дочь Кейт и Уильяма Уэльских сейчас носит простой титул – принцесса Шарлотта Уэльская, но в будущем это может измениться.

Как старшая дочь пары - принцесса Шарлотта - может иметь право на более чем один королевский титул, но только от нее зависит, решит ли она его использовать или же не захочет обременять себя дополнительными обязанностями, считают эксперты.

Принцесса Шарлотта с мамой Кейт / Фото: Getty Images

Как пишет express, когда отец Шарлотты – принц Уильям – станет королем, его дочь может получить тилул королевской принцессы, который сейчас принадлежит принцессе Анне и который не может быть отобран у нее до самой ее смерти.

Ранее говорили, что Шарлотта может получить титул герцогини Эдинбургской, который носила после замужества и до своей коронации принцесса Елизавета. Но недавно король Чарльз III присвоил этот титул своему брату принцу Эдварду и его супруге Софи.

Софи, герцогиня Эдинбургская на коронационном концерте в Виндзоре / Фото: Associated Press

Также не исключено, что принцесса Шарлотта может захотеть стать работающей женщиной и вовсе не захочет иметь какие-то дополнительные титулы, а также может отказаться от своего титула принцессы.

Напомним, недавно мы рассказывали о том, какой титул получит королева Камилла, если ее супруг король Чарльз III умрет раньше нее и на престол взойдет его сын Уильям.

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