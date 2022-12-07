Принцесса Шарлотта может получить более интересный титул, но только при двух условиях

Недавно в британских СМИ начали обсуждать возможный новый титул для принцессы Шарлотты – дочери принца и принцессы Уэльских. Пишут, что король хочет предоставить ей титул герцогини Эдинбургской.

Говорят, принцесса может получить новый титул от короля Чарльза III в знак эмоциональной дани к королеве. Ранее этот титул, предполагалось, должен был получить младший брат короля Чарльза, принц Эдвард. Но не все так однозначно.

Принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

Принцу Эдварду титул обещал его отец принц Филипп, последний владелец титула герцога Эдинбургского. Существовала даже некая договоренность, согласно которой Чарльз, вступив на трон, присвоит этот титул брату. Но коронация пока что не состоялась, хотя присваивать титулы король может уже, как суверен.

Что касается принцессы Шарлотты, то ей также пророчат другой более важный титул в будущем – титул королевской принцессы, который с 1987 года принадлежит принцессе Анне. Издание express.co.uk считает, что, когда ее отец принц Уильям станет королем, его дочь может получить титул королевской принцессы, но только в том случае, если его предыдущей обладательницы – принцессы Анны – уже не будет в живых. Сейчас Анне 72 года.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Титул королевской принцессы обычно присваивается старшей дочери государя и принадлежит принцессе Анне с 1987 года. Он сохраняется в течение всей жизни владельца, и именно по этой причине Шарлотта не унаследует его автоматически, как только Уильям станет королем, если его тетя все еще будет жива к моменту его вступления на престол.

Напомним, до принцессы Анны титул принадлежал дочери короля Георга V (дедушки королевы Елизаветы II) принцессе Мэри. Она носила его до 1965 года. Титул оставался вакантным в течение 22 лет, прежде чем королева даровала его принцессе Анне 13 июня 1987 года.

Принцесса Мэри, королевская принцесса и единственная дочь короля Георга V и королевы Марии в Хэрвуд-Хаусе, 1925 год / Фото: Getty Images

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