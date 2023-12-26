Принцесса Шарлотта очаровала публику по пути на рождественскую службу

Дочь Кейт и Уильяма Уэльских была в центре внимания не меньше, чем ее младший брат принц Луи.

8-летняя девочка была в двубортном болотно-зеленом пальто, черных колготах и черных лаковых балетках. Длинные русые волосы девочки были распущены, а сзади мама Кейт заплела ей несколько кос, которые завязала черной ленточкой.

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Проходя мимо собравшихся людей, принцесса Шарлотта подошла к ним поздороваться и немного поговорить. Девочка хорошо знает свою роль в королевской семье и следует правилам и традициям.

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Напомним, ее младшему брату – принцу Луи, от которого публика обычно в восторге, в этот раз родители позволили нарушить одну традицию, о которой теперь все говорят.

Принц и принцесса Уэльские на службе в Сандрингеме / Фото: Getty Images

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