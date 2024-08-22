Принцесса Шарлотта сходила на шопинг со своей двоюродной бабушкой герцогиней Софи: что об этом известно

Королевский источник сообщил The Sun, что принцесса Шарлотта совершила прогулку по магазинам с герцогиней Эдинбургской и ее дочерью леди Луизой Виндзор в Лондоне. Пишут, что Шарлотта в хороших, теплых отношениях с герцогиней Софи и ее дочерью, а леди Луиза обожает Шарлотту, правда проводит с ней не так много времени так как учится в университете Сент-Эндрюс в Шотландии, где, кстати, учились Кейт и Уильям.

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Инсайдеры рассказали, что принцесса и герцогиня ездят за покупками в Челси и Найтсбридж. "Между Софи и ее внучатой ​​племянницей существует действительно теплая связь, что очень трогательно", - говорится в сообщении. А мама Шарлотты, принцесса Кейт, очень довольна близкими отношениями своей дочери с Софи, которые стали для нее наиболее необходимыми во время ее восстановления от рака, который ограничил ее собственные выходы в свет.

Герцогиня Софи и принцесса Шарлотта с принцем Луи / Фото: Getty Images

Напомним, летние каникулы семья Уэльских проводит в Шотландии с королем Чарльзом и другими родственниками.

Кейт и Уильям Уэльские с тремя детьми - Джорджем, Шарлоттой и Луи / Фото: Associated Press

Читайте также: