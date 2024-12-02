Принцесса Шарлотта унаследовала один талант от своей прабабушки - королевы Елизаветы II: что это

Единственная дочь принца Уильяма и принцессы Кейт унаследовала один талант от своей покойной прабабушки, королевы Елизаветы II.

Кроме того что Шарлотта, как и ее покойная бабушка - принцесса Диана, увлекается балетом, девочка также унаследовала удивительный талант от своей прабабушки - королевы Елизаветы II.

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Королевский писатель Фил Дампир рассказал об этом журналу Hello!.

"Мне сказали, что Шарлотта также унаследовала от покойной королевы блестящую способность подражать выдающимся деятелям. Это должно пригодиться на Рождество, когда члены королевской семьи соберутся вечером в Сандрингеме, чтобы поиграть в шарады".

Принцесса Шарлотта и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета доводила свою семью до слез, пародируя политиков, включая президентов США и не только, говорит королевский эксперт.

А недавно принц Уильям, напомним, поделился новым увлечением с своего 6-летнего сына принца Луи. Оказывается, молодой принц учится играть на барабанах, а его отец, рассказывая об этом, заявил, что теперь ему приходится часто дома закрывать уши.

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