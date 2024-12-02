Принцесса Шарлотта унаследовала один талант от своей прабабушки - королевы Елизаветы II: что это

Единственная дочь принца Уильяма и принцессы Кейт унаследовала один талант от своей покойной прабабушки, королевы Елизаветы II.
Кроме того что Шарлотта, как и ее покойная бабушка - принцесса Диана, увлекается балетом, девочка также унаследовала удивительный талант от своей прабабушки - королевы Елизаветы II.
Королевский писатель Фил Дампир рассказал об этом журналу Hello!.
"Мне сказали, что Шарлотта также унаследовала от покойной королевы блестящую способность подражать выдающимся деятелям. Это должно пригодиться на Рождество, когда члены королевской семьи соберутся вечером в Сандрингеме, чтобы поиграть в шарады".
Королева Елизавета доводила свою семью до слез, пародируя политиков, включая президентов США и не только, говорит королевский эксперт.
А недавно принц Уильям, напомним, поделился новым увлечением с своего 6-летнего сына принца Луи. Оказывается, молодой принц учится играть на барабанах, а его отец, рассказывая об этом, заявил, что теперь ему приходится часто дома закрывать уши.
Читайте также:
- Праздничный обед, открытки и подарки: интересные рождественские традиции Виндзоров
- Третья в очереди на трон: может ли принцесса Шарлотта однажды стать королевой Великобритании
- Принц Джордж и его сестра принцесса Шарлотта не смогут путешествовать вместе: в чем причина