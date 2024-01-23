Принцесса Шарлотта унаследует одно особенное украшение своей бабушки – принцессы Дианы: что это

Когда единственной дочери принца Уильяма и принцессы Кейт – прицнессе Шарлотте – исполнится 18 лет, она получит доступ к дворцовым драгоценностям.

Королевские инсайдеры говорят, что юная принцесса получит право унаследовать бесценную семейную реликвию своей бабушки принцессы Дианы - потрясающую тиару, которую носила покойная принцесса Уэльская в день своей свадьбы в 1981 году, когда выходила замуж за тогдашнего принца Чарльза.

Тиара Спенсеров / Фото: Getty Images

Статус принцессы Шарлотты как старшей внучки принцессы Дианы означает, что у нее будет право первой выбирать, какие сокровища она унаследует в возрасте 18 лет, пишет express.

Считается, что возраст принцессы Шарлотты, а также ее более высокое положение в королевской линии наследования дадут ей преимущество перед дочерью принца Гарри принцессой Лилибет, которой всего два года.

Принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

Знаменитая тиара Спенсеров, которая, несомненно, является самой драгоценной семейной реликвией, принадлежащей семье Спенсеров, в настоящее время находится в семейном доме Althorp House и под опекой младшего брата принцессы Дианы, графа Чарльза Спенсера.

Принцесса Диана и принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

В интервью GoodToKnow королевский источник рассказал: "Уильям близок со своим дядей и спросил, можно ли когда-нибудь подарить Шарлотте тиару. Принц Уэльский прекрасно знает, что у графа есть собственные дочери, но они оба согласились, что культовое произведение Дианы принадлежит ее первой внучке".

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали подробнее историю фамильного украшения, которое не принесло принцессе Диане счастья в браке с Чарльзом.

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