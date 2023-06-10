Принцесса Швеции Мадлен показала ранее неопубликованные фото со своей свадьбы

Она редко бывает на публике и делится личными снимками, но по случаю важной личной даты решила показать несколько красивых фотографий из своего особого дня.

8 июня 2023 года принцесса Швеции Мадлен и ее супруг Кристофер О’Нил отпраздновали десятую годовщину свадьбы.

По такому случаю принцесса поделилась в Instagram серией ранее неопубликованных фотографий из своего личного фотоархива, которые были сделаны в день свадьбы.

"Оглядываясь назад на некоторые личные моменты с нашей свадьбы десять лет назад, которыми я дорожу", - написала в подписи Мадлен, отметив, что все фото авторства Бриджит Гренфельдт.

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Отметим, что на снимках принцесса запечатлена в платье от Модного дома Valentino, которое было эксклюзивно для нее разработано. За десять лет брака у пары родилось трое детей - две дочери и сын.

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