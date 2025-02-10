Принцесса София и принц Карл Филипп объявили имя своей новорожденной дочери

Принцесса София и принц Карл Филипп, которые 7 февраля стали родителями в четвертый раз, объявили имя своей долгожданной дочери.
В понедельник, 10 февраля, в Кунгле состоялось заседание совета на котором Его Величество Король сообщил правительству, что ребенок, который является восьмым в очереди на престол, получила имя Инес Мари Лилиан Сильвия, ее будут называть Инес.
Принцессе Инес дарован титул герцогини Вестерботтен, говорится в заявлении на официальном сайте королевской семьи.
Принцесса София и принц Карл Филипп не поделились фото дочери и, вероятно, сделают это позже.
Напомним, недавно во второй раз мамой стала принцесса Йоркская Беатрис. Она тоже родила дочь (уже вторую) и показала ее первое фото.
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