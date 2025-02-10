Принцесса София и принц Карл Филипп объявили имя своей новорожденной дочери

Принцесса София и принц Карл Филипп, которые 7 февраля стали родителями в четвертый раз, объявили имя своей долгожданной дочери.

В понедельник, 10 февраля, в Кунгле состоялось заседание совета на котором Его Величество Король сообщил правительству, что ребенок, который является восьмым в очереди на престол, получила имя Инес Мари Лилиан Сильвия, ее будут называть Инес.

Принцессе Инес дарован титул герцогини Вестерботтен, говорится в заявлении на официальном сайте королевской семьи.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

Принцесса София и принц Карл Филипп не поделились фото дочери и, вероятно, сделают это позже.

Принцесса София и принц Карл Филипп с сыновьями / Фото: Принцесса София и принц Карл Филипп/Instagram

Напомним, недавно во второй раз мамой стала принцесса Йоркская Беатрис. Она тоже родила дочь (уже вторую) и показала ее первое фото.

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