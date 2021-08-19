Принцесса София и принц Карл Филипп показали официальные фотографии с крещения младшего сына

14 марта принцесса София и принц Карл Филипп крестили младшего сына Юлиана, который родился 26 марта 2021 года.

Теперь шведский королевский дворец опубликовал три официальных фотографии с крестин принца Юлиана, которые были сделаны на прошлых выходных.

На одном снимке, сделанном в летней резиденции королевской семьи, дворце Дроттнингхольм, четырехмесячный принц Юлиан улыбается прямо в камеру, сидя на коленях у своей матери, принцессы Софии.

Королевская мама троих сыновей великолепна в белом платье с цветочными принтом от бренда Etro. Ее образ завершили туфли на каблуках цвета слоновой кости и белая повязка на голове.

Принц Джулиан Герберт Фольк, герцог Халландский, был одет в платье для крещения, которое носил и его отец во время своего крещения в 1979 году. Семейная реликвия восходит к крестинам принца Густава Адольфа в 1906 году и с тех пор всегда одевается на королевских младенцев.

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На официальном снимке, опубликованном в Instagram королевской семьи, видно и потрясающие интерьеры дворца 16 века, в том числе зеленые драпированные шторы и золотую богато украшенную мебель, а также красивый букет ярких цветов.

На втором изображении принцесса София и принц Карл Филипп запечатлены вместе с королем Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией, а также родителями Софии, Мари и Эриком Хеллквист. Вместе с ними и трое их сыновей – принцы Габриэль, Александр и самый младший Юлиан.

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