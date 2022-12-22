Принцесса София надела не самое удачное платье на рождественский концерт

Шведский принц Карл Филипп и его супруга принцесса София посетили концерт "Рождество в Васастане" в церкви Густава Васа в Стокгольме.

38-летняя принцесса София и 43-летний принц Карл Филипп шли на мероприятие, держась за руки. Как видим, и членам шведской королевской семьи не запрещает протокол держаться за руки, хотя, возможно, все дело в том, что принц Карл не является наследником трона.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

Принц был в сером костюме и белой рубашке, дополнив свой образ синим галстуком. А его супруга и мать их троих детей облачилась в черно-синее платье с тонким поясом на талии, а в руке держала синий бархатный клатч.

У принцессы была красивая укладка локонами, насыщенный макияж глаз со стрелками на веках и бежевый блеск на губах. Выглядела Софи отлично, хотя это платье, откровенно говоря, не лучший ее выбор.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

Напомним, на церемонии вручения Нобелевской премии, которая недавно прошла в Стокгольмском концертном зале, принцесса София появилась в сшитом на заказ платье Ida Lanto Couture нежного голубого оттенка с горловиной и длинными рукавами и выглядела намного эффектнее.

Принцесса София / Фото: Getty Images

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