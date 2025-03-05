Принцесса Уэльская готовится к особому мероприятию: дворец сделал заявление

Принцесса Уэльская готовится к важному мероприятию, об этом сообщили в Букингемском дворце.
В понедельник, 10 марта, принцесса Кейт примет участие в крупном мероприятии вместе с принцем Уильямом, королем Чарльзом и королевой Камиллой. Они посетят ежегодную службу в честь Дня Содружества. В прошлом году Кэтрин пропустила мероприятие, так как поскольку проходила лечение от рака, как и король Чарльз.
Известно, что на мероприятии появится также сестра короля - принцесса Анна и герцог и герцогиня Глостерские. Служба пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
Отметим, что принцесса Уэльская постепенно возвращается к исполнению королевских обязанностей после перерыва в прошлом году для прохождения профилактической химиотерапии. Недавно вместе с принцем Уильямом она посетила Южный Уэльс, где их очень тепло приветствовала публика.
На том же мероприятии Кейт и Уильям продемонстрировали свои кулинарные навыки.
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