Принцесса Уэльская готовится к возвращению на красную дорожку: где появится Кейт

Уже в следующем месяце королевские поклонники смогут увидеть принцессу Уэльскую на первом публичном светском мероприятии за прошедший год.

Речь идет о церемонии вручений премий BAFTA, гостями которой Кейт и ее муж принц Уильям являются ежегодно. В прошлом году принцесса Уэльская пропустила церемонию из-за проблем со здоровьем.

В этом году мероприятие состоится 16 февраля 2025 года и, ожидается, что принцесса Кейт присоединится к своему мужу Уильяму, который является президентом BAFTA, в лондонском Королевском фестивальном зале.

Принц Уильям и принцесса Кейт на церемонии BAFTA в 2023 году / Фото: Associated Press

Напомним, в последний раз публика видела Кейт на церемонии BAFTA в 2023 году, тогда принцесса перешила белое платье Alexander McQueen, которое она впервые надела на церемонию вручения премии в 2019 году, сохранив верность своей приверженности принципам устойчивого развития.

Ранее мы вспоминали и другие образы принцессы Уэльской на церемонии BAFTA.

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