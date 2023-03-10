Принцесса Уэльская испытала неловкость на публичном мероприятии

Когда королевская пара прибыла в центр, их представили ряду лидеров, в том числе Иману Суфьяну Икбалу. Принц Уильям пожал руку каждому из лидеров по очереди, и один из джентльменов также протянул руку, чтобы пожать руку принцессе. Однако затем Кейт протянула руку, чтобы пожать руку Иману Суфьяну, который вместо этого прижал руку к сердцу и склонил голову. Принцесса быстро исправилась и, убрав руку, тоже склонила голову, приветствуя его.

Положить руку на сердце и слегка склонить голову считается вежливым способом приветствовать женщину в некоторых мусульманских традициях.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Напомним, похожая ситуация недавно возникла у королевы Испании Летиции, когда она приветствовала посла Ирана в Королевском дворце в Мадриде. Он был замечен пожимающим руку ее мужу королю Филиппу, но склонил голову перед королевой и положил две руки на свое сердце.

Король Филипп VI и королева Летиция / Фото: Getty Images

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