Принцесса Уэльская Кейт и принц Уильям объявили важную новость

Это произошло после визита принцессы в Королевский госпиталь Марсден, специализирующийся на лечении онкологических заболеваний в Лондоне.

Принц и принцесса Уэльские объявили о своем новом патронаже. Они стали покровителями больницы Marsden, где 43-летняя Кейт проходила лечение от рака большую часть 2024 года.

Сегодня Кенсингтонский дворец объявил, что Кейт и Уильям стали совместными покровителями фонда Royal Marsden NHS Foundation Trust.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Getty Images

Принц Уильям на протяжении многих лет поддерживал тесные отношения с Королевской больницей Марсдена в Лондоне, поскольку в 2007 году он был назначен ее президентом — ранее эту должность занимала его покойная мать, принцесса Диана.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

О патронаже было объявлено во вторник, после визита принцессы Уэльской в госпиталь. Отметим, во время визита Кейт хотела поблагодарить команду врачей и персонал клиники за их работу и заботу, а также поддержать пациентов. Приехав в госпиталь Кейт сказала, что ощутила радость от того, что смогла зайти в середину через главный вход.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

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