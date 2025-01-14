Принцесса Уэльская Кейт и принц Уильям объявили важную новость

Это произошло после визита принцессы в Королевский госпиталь Марсден, специализирующийся на лечении онкологических заболеваний в Лондоне.
Принц и принцесса Уэльские объявили о своем новом патронаже. Они стали покровителями больницы Marsden, где 43-летняя Кейт проходила лечение от рака большую часть 2024 года.
Сегодня Кенсингтонский дворец объявил, что Кейт и Уильям стали совместными покровителями фонда Royal Marsden NHS Foundation Trust.
Принц Уильям на протяжении многих лет поддерживал тесные отношения с Королевской больницей Марсдена в Лондоне, поскольку в 2007 году он был назначен ее президентом — ранее эту должность занимала его покойная мать, принцесса Диана.
О патронаже было объявлено во вторник, после визита принцессы Уэльской в госпиталь. Отметим, во время визита Кейт хотела поблагодарить команду врачей и персонал клиники за их работу и заботу, а также поддержать пациентов. Приехав в госпиталь Кейт сказала, что ощутила радость от того, что смогла зайти в середину через главный вход.
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