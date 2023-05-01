Принцесса Уэльская может отказаться на коронации от тиары в пользу другого аксессуара

На коронации Чарльза и Камиллы много внимания будет приковано к нарядам королевских дам. Сегодня стало известно, что принцесса Уэльская, например, может появиться на церемонии без тиары.

Издание Times сообщает, что принцесса Кейт, которую все ожидают увидеть в тиаре, может появиться в цветочном головном уборе на коронацию короля. И это будет соответствовать теме, которую ее свекор задал во время своего правления, сосредоточив внимание на зелени, природе и заботе об окружающей среде.

Король Чарльз III и принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Кейт, которая, как считается, хотела надеть цветочный головной убор в день своей свадьбы 12 лет назад, но отказалась от него в пользу традиционной тиары, теперь может надеть украшение из цветов на коронацию монарха.

Однако информация эта не окончательная, и, вполне возможно, публика может увидеть Кейт в тиаре. Скорее всего, принцесса Уэльская может надеть кембриджскую тиару "Узелки любви", которую часто носила принцесса Диана, первая жена короля Чарльза III.

Тиара "Узелки любви" на принцессе Кейт / Фото: Getty Images

Ранее, напомним, принцесса Уэльская уже намекала, какой наряд будет на ней в день коронации ее тестя.

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