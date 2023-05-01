Принцесса Уэльская может отказаться на коронации от тиары в пользу другого аксессуара

На коронации Чарльза и Камиллы много внимания будет приковано к нарядам королевских дам. Сегодня стало известно, что принцесса Уэльская, например, может появиться на церемонии без тиары.
Издание Times сообщает, что принцесса Кейт, которую все ожидают увидеть в тиаре, может появиться в цветочном головном уборе на коронацию короля. И это будет соответствовать теме, которую ее свекор задал во время своего правления, сосредоточив внимание на зелени, природе и заботе об окружающей среде.
Принцесса Кейт, которая, как считается, хотела надеть цветочный головной убор в день своей свадьбы 12 лет назад, но отказалась от него в пользу традиционной тиары, теперь может надеть украшение из цветов на коронацию монарха.
Однако информация эта не окончательная, и, вполне возможно, публика может увидеть Кейт в тиаре. Скорее всего, принцесса Уэльская может надеть кембриджскую тиару "Узелки любви", которую часто носила принцесса Диана, первая жена короля Чарльза III.
Ранее, напомним, принцесса Уэльская уже намекала, какой наряд будет на ней в день коронации ее тестя.
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