Принцесса Уэльская на своей первой фотографии после операции появилась без обручального кольца

В День матери, который отмечали в Великобритании 10 марта, принц и принцесса Уэльские поделились новой фотографией.

Это первый снимок принцессы Уэльской, который показали публике после того, как Кенсингтонский дворец объявил, что ей сделали операцию на брюшной полости в январе 2024 года.

Принцесса Кейт выбрала непринужденный и сдержанный образ, когда она позировала для фото, прижимаясь к своим детям, на территории их особняка Анмер-холл в Норфолке. У нее были распущены длинные волосы, на лице был очень легкий макияж и улыбка.

Кэтрин надела простой свитер, джинсы и куртку. И предпочла не надевать обручальное и помолвочное кольца, что дает нам возможность предполагать, что в повседневной жизни Кэтрин кольца не носит так же, как и ее муж Уильям, который не носит кольцо совсем.

Кольца принцессы Уэльской / Фото: Getty Images

Дети Кэтрин окружили ее со всех сторон. Принц Луи и принцесса Шарлотта были в свитере и кардигане от французского бренда Cyrillus Official, на Луи были черные джинсы, а Шарлотта надела клетчатую юбку. Принц Джордж был в синем джемпере и обнимал маму сзади.

В подписи к снимку, автором которого стал принц Уильям, оставили подпись: "Спасибо за ваши добрые пожелания и постоянную поддержку на протяжении последних двух месяцев. Желаю всем счастливого Дня матери. С".

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