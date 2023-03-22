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Принцесса Уэльская надела серьги за 333 тысячи гривен: как они выглядят

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Принцесса Уэльская надела серьги за 333 тысячи гривен: как они выглядят

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Вчерашний деловой образ, который принцесса Уэльская продемонстрировала на публике, поклонники очень хвалят. Особенно публике понравились серьги, которые в этот раз выгуляла Кэтрин.

Принцесса посетила штаб-квартиру NatWest в Лондоне, решив сосредоточиться на лидерах бизнеса и финансов на следующем этапе своей кампании, чтобы подчеркнуть важность ранних лет развития детей.

В этот день на Кейт был молочный жакет от Alexander Mcqueen, брюки-дудочки от LK Bennett и туфли Gianvito Rossi на каблуках. Образ свой принцесса Уэльская подчеркнула небольшими серьгами-кольцами Asprey London с дубовыми листьями, стоимость которых оценивается в 9031 долларов (333 тысяч гривен).

Серьги принцессы Уэльской Asprey London / © https://www.asprey.com
Серьги принцессы Уэльской Asprey London / Фото: https://www.asprey.com

Исторически бренд Asprey был известен ювелирными коллекциями натуралистичных форм. Коллекция Woodland является современным отражением этого, будучи (как следует из названия) вдохновленной английским лесом. Дуб, в частности, является повторяющимся мотивом, как в форме дубовых листьев, так и в использовании текстур, напоминающих дубовую кору.

Принцесса Уэльская / © Associated Press
Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Серьги из переплетенных дубовых листьев из 18-каратного золота и бриллиантов Кейт впервые надела в 2018 году и с тех пор они среди ее любимчиков.

Принцесса Уэльская / © Associated Press
Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Напомним, ранее в материале мы рассказывали о любимых украшениях, которые чаще всего носит принцесса Уэльская.

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Дата публикации
Просмотры
721
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