Принцесса Уэльская опубликовала трогательное детское фото

Принцесса Уэльская продолжает работу над продвижением своей новой кампании о важности раннего развития детей. В их с принцем Уильямом аккаунте в Instagram Кейт поделилась своим детским снимком.

Принцесса Уэльская пропагандирует важность первых лет жизни ребенка, и поделилась неизданной ранее фотографией себя в детстве, где запечатлена вместе с отцом Майклом Миддлтоном.

«Лица — лучшая игрушка для ребенка. Во вторник мы запустили #ShapingUs, чтобы привлечь внимание к жизненно важной роли, которую наши ранние годы играют в формировании остальной части нашей жизни.

В эти выходные мы будем рады, если вы все проведете время со своими друзьями, семьями, коллегами и сообществом, рассказывая о своем раннем детстве и о том, как оно повлияло на вашу жизнь.

Я надеюсь, что вы также подумаете о том, чтобы присоединиться ко мне и поделиться своей фотографией перед своим пятым днем ​​рождения, чтобы помочь в этих разговорах, а также поделиться улыбками и воспоминаниями», - написала в подписи к фото Кэтрин и дополнила, что кадр был сделан ее мамой Кэрол.

Ранее в 41-й день рождения принцессы Уэльской мы собирали для вас подборку фотографий и показывали, как выглядела Кэтрин в детстве.

Читайте также: