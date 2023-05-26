Принцесса Уэльская отказалась дать автограф 7-летней поклоннице: что стало причиной отказа

Там собралось много людей, некоторые очень хотели заполучить автограф принцессы. Но Ее Высочество вежливо отказалась что-либо подписывать.

Принцесса Уэльская приехала в Челси в розовом платье-рубашке от ME+EM, которое ранее одалживала своей маме Кэрол Миддлтон. Принцесса провела время со школьниками на детском пикнике, а затем посетила несколько экспозиций на всемирно известном садовом шоу с учениками.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

В саду Королевского энтомологического общества Кейт присоединилась к ученикам начальной школы англиканской церкви Святой Марии в Ислингтоне и начальной школы Гленбрук в Брикстоне. Дети были рады обществу принцессы Уэльской и просили Кейт подписать их эскизы, но Кэтрин пришлось вежливо отказать.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

"Я не могу написать свое имя, — услышали ее слова, — но я умею рисовать", - сказала она.

Принцесса Уэльская нарисовала цветок для 7-летней девочки по имени Руби, дерево для другой девочки и пруд, окруженный растениями, для третьего ребенка. Когда ее снова спросили, почему она не может подписать, она объяснила: "Меня зовут Кэтрин. Мне не разрешено ставить свою подпись, это просто одно из тех правил", - сообщает People.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Известно, что члены королевской семьи не могут раздавать автографы из-за риска подделки. Однако этот протокол не мешает им общаться с публикой во время официальных выходов.

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