Принцесса Уэльская поделилась с поклонниками новым захватывающим роликом

В Instagram принца и принцессы Уэльских показали, как создаются приглашения для гостей на рождественский концерт Together at Christmas.

Кенсингтонский дворец сегодня объявил, что принцесса Кейт проведет свой ежегодный рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве 6 декабря. В центре внимания мероприятия будет тема "насколько мы нужны друг другу, особенно в самые трудные времена нашей жизни".

Закулисное видео, опубликованное в Instagram-аккаунте принца Уильяма и принцессы Кейт, демонстрирует процесс создания приглашений для рассылки гостям. Они напечатаны на кремовом картоне, были отмечены королевской печатью одобрения с тисненым золотым вензелем принцессы.

"Свежие приглашения на рождественскую службу Together At Carol этого года, которая вернется в Вестминстерское аббатство в пятницу 6 декабря.

Мы с нетерпением ждем, когда вы тоже присоединитесь к нам! Подключайтесь к @itv и @itvxofficial в канун Рождества", - говорится в подписи под видео.

К принцессе Кейт, которая постепенно возвращается к своим королевским обязанностям на фоне восстановления после рака, на церемонии также присоединятся члены ее семьи, среди которых, скорее всего, будут и трое ее детей — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, а также ее супруг принц Уильям, родители Кэрол и Майкл Миддлтон, брат Джеймс с семьей и сестра Пиппа с мужем и Детьми.

Принцесса Уэльская Кэтрин на концерте Together at Christmas в 2023 году / Фото: Associated Press

Напомним, недавно принцесса Уэльская присоединилась к принцу Уильяму и семье на концерте в королевском Альберт-холле и выглядела великолепно. Королевские поклонники с нетерпением ждут, чтобы Кейт чаще появлялась на публике. Но принцесса явно дала понять в опубликованном в сентябре семейном ролике, что сейчас большую часть времени будет сосредоточена на своем восстановлении и семье.

Читайте также: