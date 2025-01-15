Принцесса Уэльская поделилась с поклонниками радостной новостью

Жена принца Уильяма, которая проходила курс лечения от рака на протяжении полугода, объявила о том, что у нее ремиссия.

Вчера, 14 января, Кейт посетила больницу Royal Marsden в Челси, где она проходила лечение от рака. Во время не анонсированного визита Кэтрин поделилась своим облегчением от того, что сейчас у нее ремиссия, и выразила личную благодарность персоналу, который ухаживал за ней во время лечения в прошлом году.

Принцесса Уэльская Кейт в больнице Royal Marsden / Фото: Getty Images

После визита в соцсетях принца и принцессы Уэльских было опубликовано сообщение, в котором Кэтрин написала:

"Я хотела бы воспользоваться возможностью и поблагодарить Royal Marsden за то, что они так хорошо обо мне заботились в течение прошлого года. Я выражаю искреннюю благодарность всем тем, кто молча шел рядом с Уильямом и мной, пока мы все это проходили. Мы не могли и просить о большем.

Уход и советы, которые мы получали на протяжении всего времени моего пребывания здесь в качестве пациента, были исключительными", - написала Кейт.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Во время визита принцесса Кэтрин была объявлена ​​со-покровительницей больницы вместе с принцем Уильямом.

"В своей новой роли со-покровительницы больницы Royal Marsden я надеюсь, что, поддерживая новаторские исследования и клиническое совершенство, а также содействуя благополучию пациентов и их семей, мы сможем спасти еще больше жизней и изменить жизнь всех, кто пострадал от рака", - сказала она.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

В своем сообщении принцесса Уэльская также сказала, что находится в ремиссии. "Теперь я в состоянии ремиссии, и я по-прежнему сосредоточена на выздоровлении. Как знает любой, кто столкнулся с диагнозом рака, требуется время, чтобы приспособиться к новой норме. Однако я с нетерпением жду предстоящего плодотворного года. Есть много того, чего можно ожидать. Спасибо всем за вашу постоянную поддержку. Мы не могли и желать большего", - написала принцесса Уэльская.

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