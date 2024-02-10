Принцесса Уэльская покинула Виндзор впервые после операции: куда отправилась Кейт

Принцесса Уэльская провела неделю в Виндзоре и отправилась вместе со своей семьей в поместье Анмер-холл в Сандрингеме. Там же сейчас находится и король Чарльз III.

Поездка из Виндзора в Сандрингем на автомобиле длится около трех часов. А это значит, что Кэтрин уже чувствует себя намного лучше после операции на брюшной полости, что позволило ей совершить такое путешествие.

Как сообщает Daily Mail принцесса Уэльская впервые покинула Виндзор вместе со своим мужем Уильямом и тремя детьми - принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, у которых как раз начались каникулы в школе.

Принцесса Уэльская с детьми и мужем Уильямом / Фото: Associated Press

"Кэтрин хорошо восстанавливается. Она с нетерпением ждала смены обстановки и сможет расслабиться в Норфолке, пока дети выпускают пар вместе с Уильямом", - рассказал источник.

Принц Уильям, который ранее на этой неделе посетил два мероприятия - церемонию вступления в должность в Виндзорском замке и благотворительный гала-ужин лондонской воздушной скорой помощи, скорее всего в ближайшее время также не появится на публике.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Отметим, что король Чарльз III также находится с королевой Камиллой в Сандрингеме. Монарх сейчас минимизировал контакты с людьми по рекомендации своих лечащих врачей так как принимает лечение от рака.

Читайте также: