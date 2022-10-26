Принцесса Уэльская получила очень необычный патронаж

Во вторник Букингемский дворец объявил, что 40-летняя принцесса Кэтрин официально поддержит предстоящую экспедицию капитана Приты Чанди через Антарктиду в качестве покровителя.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Чанди, офицер и физиотерапевт, в настоящее время служащая в британской армии, надеется стать первой женщиной, которая в одиночку и без поддержки пересечет Антарктиду в путешествии протяженностью более 1000 миль (1600 километров). Чанди ставит перед собой амбициозную задачу вдохновить будущие поколения поверить в себя, подтолкнуть себя и расширить свои возможности на свежем воздухе.

Как пишет People, прошлой зимой исследовательница вошла в историю как первая цветная женщина, которая в одиночку и без посторонней помощи достигла Южного полюса, пройдя 700 миль за 40 дней. В знак признания ее достижений она была награждена орденом Британской империи в списке почетных наград королевы Елизаветы II.

Прита Чанди / Фото: Getty Images

Теперь женщина планирует покорить Антарктиду. В путешествие она отправится в начале ноября с целью пересечь ледяной континент за 75 дней. Чанди также будет идти с уверенностью, что принцесса Кейт будет болеть за нее всю дорогу.

"Моя цель в этой экспедиции всегда заключалась в том, чтобы вдохновить людей раздвинуть свои границы. Я хочу взять людей с собой в это путешествие, чтобы помочь им поверить, что нет ничего невозможного, - сказала Чанди в своем заявлении. - Это абсолютная привилегия иметь принцессу Уэльскую в качестве покровительницы".

Принцесса Уэльская же отметила, что рада быть покровительницей такой инициативы и будет поддерживать капитана.

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