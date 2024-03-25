Принцесса Уэльская получила трогательное послание от маленькой поклонницы

Принцесса Уэльская получила эмоциональное послание от восьмилетней девочки, которая познакомилась с Кейт во время собственного лечения рака.
Кейт Миддлтон познакомилась с 8-летней Милой Снеддон в 2021 году, когда девочка проходила курс лечения от рака. Мила стала героиней одной из фотографий-финалистов проекта Hold Still, который курировала принцесса Кэтрин.
Мама Милы Линда Снеддон опубликовала пост в социальной сети X в поддержку принцессы Уэльской. Она написала:
"Мы выражаем нашу любовь, поддержку и добрые пожелания Уильяму, Джорджу, Шарлотте и Луи и желаем Кэтрин мирного и скорейшего выздоровления #YouAreNotAlone".
We extend our love, support and well wishes to William, George, Charlotte and Louis, and wish Catherine a peaceful speedy recovery #YouAreNotAlone @KensingtonRoyal pic.twitter.com/0Z1iQGLWun— Lynda Sneddon (@SneddonLynda) March 23, 2024
Рядом со своим сообщением Линда опубликовала фотографию своей дочери, разговаривающей с Кейт во время их первой встречи в мае 2021 года во дворце Холирудхаус в Эдинбурге, в Шотландии.
Кейт и Мила подружились после того, как девочка приняла участие в королевском фотопроекте Hold Still в 2020 году.
Во время лечения Мила и принцесса поддерживали связь по телефону, а в декабре 2021 года девочка приняла участие в рождественском концерте, который устроила Кейт в Вестминстерском аббатстве.
На день рождения Кейт в январе 2022 года Мила опубликовала поздравление для нее с Днем рождения в соцсетях и Кейт ответила ей: "Спасибо, Мила!".
В пятницу, напомним, Кейт и Уильяма запечатлели в вертолете, когда семья с детьми отправилась в Норфолк, где они проведут пасхальные каникулы.
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