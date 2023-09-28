Принцесса Уэльская появилась на публике с неопрятным маникюром

Если со стилем принцессы Кейт все отлично, то к ногтям супруги принца Уильяма есть вопросы.
По какой-то неизвестной нам причине Кэтрин пренебрегает услугами профессионального мастера и, видимо, делает маникюр себе сама.
Вчера Ее Высочество посещала мероприятие, чтобы принять участие в своей кампании "Shaping Us", посвященной раннему детству. На встречу она приехала в стильном твидовом жакете от Zara насыщенного красного цвета и черных узких брюках. А вот ее ногти выглядели неопрятно.
Они были накрашены светлым лаком, но он облез на нескольких ногтях. К тому же, была видна необрезанная кутикула и местами заусеницы.
Это не впервые Кейт попадает в такую неловкую ситуацию с маникюром. Как-то раз Кэтрин накрасила ногти красным цветов и сделала это, видимо, самостоятельно. Почему же принцесса игнорирует профессиональных мастеров, остается загадкой.
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