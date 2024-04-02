Принцесса Уэльская пожертвовала свои волосы благотворительной организации: стали известны подробности

Это произошло за несколько лет до того, как Кейт публично объявила, что борется с раком.
Почти 18 сантиметров своих волос принцесса Уэльская Кэтрин пожертвовала британской благотворительной организации The Little Princess Trust, которая создает парики для молодых людей и детей в возрасте до 24 лет, страдающих от выпадения волос из-за лечения рака или других заболеваний.
Кейт сделала пожертвование еще в 2017 году, до рождения своего третьего ребенка – принца Луи. Тогда газета Sunday Express сообщила, что Кейт, подстриглась на семь дюймов (около 18 сантиметров) и предложила своему стилисту эффективно использовать подстриженные локоны. Ее волосы были анонимно отправлены в фонд Little Princess Trust, пишет People.
"Приятно думать, что кто-то где-то — возможно, не один человек — получил парик с волосами принцессы Кейт", — сказала тогда Хелен Криз, представитель благотворительной организации. "Это действительно прекрасная мысль, и она отлично подходит для повышения осведомленности, плюс это великолепные волосы — мы все жаждем этих волос!".
22 марта принцесса Уэльская объявила, что проходит "профилактическую химиотерапию" после того, как анализы после операции на брюшной полости в январе "обнаружили наличие рака", и попросила обеспечить конфиденциальность своей молодой семье, пока она завершает лечение.
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