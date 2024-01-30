Принцесса Уэльская пропустит особый семейный праздник: о чем речь

31 января ее мама Кэрол Миддлтон отпразднует 69-летие. Кейт очень близка со своей мамой и со своей семьей, но вряд ли сможет посетить праздник.

В понедельник прицнесса Уэльская вернулась домой в Виндзор после почти двухнедельного пребывания в лондонской клинике, где ей сделали операцию на брюшной полости.

Но несмотря на то, что Кэтрин уже дома, она, к сожалению, маловероятно, сможет присутствовать на каких-либо больших семейных собраниях, учитывая ее восстановление после операции и рекомендации врачей.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Принц Уильям также отложил все рабочие мероприятия так как намерен проводить больше времени с женой и их тремя детьми.

Не известно, планирует ли мама Кейт устраивать какой-то праздник в честь своего дня рождения или быть может заедет навестить дочь и семья устроит небольшое чаепитие. Это ведь так по-английски.

Кэрол Миддлтон / Фото: Associated Press

Сообщалось также, что семья Кейт навещала ее в госпитале, а также мама забирала троих внуков – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи на выходные и они вместе весело проводили время.

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