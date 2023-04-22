Принцесса Уэльская рассекретила, какого цвета наряд будет на ней в день коронации короля Чарльза III

Недавно Кейт и Уильям посещали с визитом Бирмингем. Ведущая This Morning вспомнила встречу с принцем и принцессой Уэльскими и поделилась подробностями, которые узнала о Кейт Миддлтон.

Элисон Хаммонд выведала у принцессы Уэльской несколько секретов, в том числе то, что она наденет на предстоящую коронацию короля Чарльза и королевы Камиллы.

Принцесса Уэльская Кэтрин в Бирмингеме / Фото: Associated Press

48-летняя ведущая This Morning сказала, что познакомилась с Кейт и принцем Уильямом, когда пара посетила Бирмингем в четверг, чтобы отметить разнообразные культуры и творческие индустрии этого района, и у нее даже была возможность спросить принцессу Уэльскую о ее коронационном наряде, пишет People.

"Я спросила: "Что вы наденете на коронацию? Я чувствую, что это будет что-то синее?". На что принцесса ответила: "В нем есть оттенок синего", - расскзала Хаммонд.

Напомним, именно в синем мы видели принцессу Кэтрин на Пасху, когда семья отправилась на службу в церковь.

Принц и принцесса Уэльские с детьми на пасхальной службе / Фото: Associated Press

Конечно же, принцесса Уэльская не могла рассекретить полностью свой наряд для коронации, которая, напомним, состоится через две недели. Подробнее о том, что будет происходить в день коронации мы уже рассказывали вам ранее.

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