Принцесса Уэльская рассекретила неожиданное прозвище младшего сына принца Луи

Кейт и Уильям Уэльские недавно порадовали публику очередным выходом в свет всем своим семейством.
Кейт и Уильям с детьми вышли на неожиданную прогулку и посетили 3-ю скаутскую группу Upton Scout Group in Slough. Кейт является совместным президентом Скаутской ассоциации.
Во время этого выхода к детям пары было приковано много внимания. Особенно к младшему – принцу Луи, который славится своим озорным характером.
Во время мероприятия принцесса Кейт назвала своего младшего сына очаровательным прозвищем, что буквально сразу же разлетелось по всем СМИ.
Пятилетний принц Луи, одет в полосатую рубашку поло и шорты общался с мамой. В какой-то момент принцесса Кейт присоединилась к группе детей, включая ее собственных, чтобы поджарить зефир на открытом огне. Когда она помогала принцу Луи с этим заданием, протягивая ему зефир, она сказала: "Брось это в огонь, Лу Баг".
Напомним, в день коронации Чарльза и Камиллы принц Луи снова "украл" сердца королевских поклонников.
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