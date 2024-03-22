Принцесса Уэльская с детьми была замечена в Виндзоре: очевидцы рассказали подробности

Говорят, что принцесса Кейт действительно восстанавливается после операции, проведенной ей в январе.
Всего через несколько дней после того, как Кейт с мужем принцем Уильямом запечатлели в местном фермерском магазине, принцессу снова видели в Виндзоре.
Местные жители рассказали журналистам, что Кэтрин проводила время со своими детьми - принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
В беседе с The Telegraph местный житель сказал: "Мы живем здесь, прямо через дорогу. Принцесса приезжает сюда довольно часто, коттедж Аделаида (дом, где живут Уэльские) находится совсем рядом. В воскресенье они были на теннисе, там играет мой друг, а Кейт присматривала за детьми, они все время там", - цитирует издание express.
Напомним, ранее известный британский спортсмен стал на защиту принцессы Уэльской и также рассказал, что в последнее время часто видел Кэтрин в школе, где учатся ее дети.
В нашем материале мы рассказывали, что известно о пропавшей принцессе Уэльской и, когда она появится на публике официально.
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