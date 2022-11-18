Принцесса Уэльская сфотографировалась с пятилетней украинкой, чья семья бежала от войны в родной стране

Вчера днем принцесса Уэльская, Кэтрин, посетила Украинский общественный центр Рединг, где пообщалась с украинцами, которые бежали от войны, развязанной в их родной стране Россией.

Кэтрин надела синее платье с мелким желтым гороховым принтом от бренда LK Bennett и приняла участие в художественной мастерской для детей. Семинары, проводимые ежемесячно, дают детям возможность весело провести время, завязать дружеские отношения и выразить свои эмоции и переживания через творческую отдушину. Принцесса с удовольствием поучаствовала в очередном таком семинаре вместе с ними.

Принцесса Уэльская с украинцами / Фото: Associated Press

Кейт получила много рисунков от детей, а с 5-летней украинкой Златой Еременко любезно согласилась сфотографироваться, взяв девочку на руки.

Отметим, что визит принцессы Уэльской последовал за виртуальной встречей за круглым столом, организованной Королевским фондом принца и принцессы Уэльских на прошлой неделе.

Принцесса Уэльская со Златой / Фото: Getty Images

На этой встрече Кейт и Уильям они поделились передовым опытом, чтобы помочь поддержать стратегию первой леди Украины Елены Зеленской в области психического здоровья, о которой было объявлено в августе для преодоления последствий продолжающейся войны, которая сказывается на психическом благополучии украинцев. Встречали Кэтрин в центре с хлебом и солью.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Напомним, принц и принцесса Уэльские с первых дней российского полномасштабного вторжения в Украину поддерживают нашу страну и публично выражали слова поддержки.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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