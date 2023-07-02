Принцесса Уэльская удостоилась награды за фото, которое сделала для королевы Камиллы

Принцесса Уэльская является фотографом-любителем, но ее талант был высоко оценен профессиональными экспертами.

Портрет королевы Камиллы, сделанный Кейт, получил престижную награду.

Сообщается, что фотография была сделана в 2022 году в саду дома Рэя Милла - загородного особняка Камиллы в Лакоке, Уилтшир. За эту работу Кэтрин удостоилась награды PPA Awards в категории "Обложка года". Портрет королевы Камиллы, напомним, появился на обложке специального королевского издания Country Life.

Тогда Камилла снялась для обложки журнала в качестве приглашенного редактора, чтобы отпраздновать свое 75-летие и 125-летие журнала.

(листайте фото вправо)

На снимке Камилла изображена сидящей на скамейке в саду своего цветущего сада, сжимая в руке лоток, наполненный пеларгониями. Для специальной фотосессии Камилла надела красивое бело-голубое платье с цветочным принтом, которое она дополнила голубым кардиганом.

Это был первый официальный портрет, который Кейт сделала для Камиллы. Редакция журнала тогда заявила, что они гордятся тем, что были выбраны первыми, кто опубликует эту прекрасную фотографию.

Как сообщает Hello! судьи премии PPA заявили, что эта обложка сыграла решающую роль в задании тона, а выпуск Country Life с Камиллой на обложке стал самым продаваемым в истории.

Принцесса Уэльская и королева Камилла на Royal Ascot / Фото: Getty Images

Отметим, принцесса Уэльская не позиционирует себя, как профессиональный фотограф, но часто делает портретные снимки для своих детей.

Читайте также: