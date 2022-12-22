Принцесса Уэльская удостоилась нового звания от короля Чарльза III

Супруг Кэтрин, принц Уильям, стал почетным полковником ирландской гвардии еще в 2011 году, королева Елизавета II наградила его этим титулом за несколько месяцев до свадьбы.

Король Чарльз III и принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Кстати, на своей свадьбе с Кейт принц Уильям был в красной форме офицера ирландской гвардии, которую надел для церемонии в Вестминстерском аббатстве.

Как пишет People, у принца Уильяма теперь есть новая королевская роль — король Чарльз объявил своего сына полковником валлийской гвардии, что соответствует его новому титулу принца Уэльского.

Также новую роль получила и супруга короля, королева Камилла. Ее муж утвердил ее в звании полковника гренадерской гвардии, ранее это звание носил младший брат Чарльза – принц Эндрю, но после истории с секс-скандалом королева Елизавета II лишила его этого звания.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Отметим, после смерти королевы и восшествия на трон короля Кейт и Уильям сразу же удостоились титулов принца и принцессы Уэльских. Принц Уильям теперь является первым в линии наследования на трон.

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