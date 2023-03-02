Принцесса Уэльская в изумрудном, а кронпринцесса Метте-Марит - в красном: дамы и их мужья встретились в Виндзорском замке

Два будущих короля – принц Уэльский и кронпринц Хокон – вместе с женами встретились в Лондоне.

Встреча состоялась в Виндзорском замке в четверг во время визита норвежской королевской четы в Великобританию. Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит планировали посетить Великобританию еще в сентябре, но их визит был перенесен из-за смерти королевы Елизаветы II. Король Харальд и королева Норвегии Соня присутствовали на государственной панихиде по покойному монарху в Вестминстерском аббатстве, а наследная пара нет.

Принц и принцесса Уэльские, кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

На Кэтрин сегодня был изумрудный костюм от Burberry, сшитый на заказ, и шелковая блузка с галстуком, предположительно от этого же бренда. Кейт сделала достаточно насыщенный макияж на лице, надела миниатюрные серьги с изумрудными камнями, а волосы распустила. Принц Уильям был в темно-синем костюме, белой рубашке и с красным галстуком.

Принцесса Метте-Марит облачилась в красное платье с длинными рукавами и круглым вырезом на горловине, надела золотые серьги с темными камнями, сделала легкий макияж и красивую укладку локонами. Ее супруг кронпринц Хокон тоже был в темно-синем костюме, белой рубашке и в синем галстуке с принтом.

Принц и принцесса Уэльские, кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Последний раз британцы и норвежцы встречались во время визита в Осло в феврале 2018 года.

В Виндзорском замке они собрались за круглым столом с представителями трех ведущих компаний Норвегии, которые работают над решениями в области экологически чистой энергии.

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