Принцесса Уэльская возглавила новый рейтинг в Великобритании

Принцесса Уэльская возглавила новый рейтинг и была названа человеком, который является образцом для подражания женщин в 2022 году.

В общенациональном опросе в рамках кампании Girls Out Loud, которая пытается объединить и вдохновить девушек по всей стране, именно принцесса Кэтрин заняла первое место в рейтинге, оставив далеко позади других королевских особ – королеву-консорта Камиллу, которая набрала 18 процентов голосов, и Меган, герцогиню Сассекскую, за нее проголосовало 17 процентов респондентов.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

В национальном опросе принцесса Уэльская набрала 35 процентов голосов, что принесло ей первое место. Среди других кандидатов были и экс-премьер-министр Британии Лиз Трасс, певица Рошель Хьюмс и актриса Эмма Уотсон, пишет express.

Королевские поклонники абсолютно согласны с мнением, что принцесса Уэльская многих вдохновляет. Вот что пишут пользователи Твиттера:

"Последние два с половиной года она была сияющим светом, королевой женщин, которой должна стараться стать каждая девочка. Она благородная умная и классная".

"Эта красота Кэтрин, принцессы Уэльской, она исходит изнутри".

Принцесса Уэльская, Кэтрин / Фото: Getty Images

Супруга принца Уильяма, которой однажды предстоит стать королевой-консортом, когда ее муж взойдет на престол после своего отца короля Чарльза, сейчас очень популярна в Великобритании и всякий раз, выходя на публику, демонстрирует, что она точно находится на своем месте.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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