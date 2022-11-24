Принцесса Уэльская впервые вышла в свет с брошью, которую ранее носили Камилла и Диана

Сегодня мы рассматривали красивый образ принцессы Уэльской со вчерашнего государственного банкета в Букингемском дворце.

На банкет, организованный в честь приезда президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы, Кэтрин приехала в платье от Jenny Packham с кейп-накидкой – это один из ее любимых брендов и была в тиаре принцессы Дианы "Узелки любви".

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Днем ранее принц и принцесса Уэльские встретили высокопоставленного гостя в лондонском отеле Corinthia. На встрече Кейт появилась в плиссированном платье-пальто от Emilia Wickstead цвета баклажан, на котором была впервые прикреплена брошь с перьями принца Уэльского.

Это брошь Prince of Wales Feathers Brooch, которую носили предыдущие принцессы Уэльские начиная с 1863 года. На ней изображена эмблема принца Уэльского, и ранее эту брошь носили предыдущие владельцы титула принцессы Уэльской.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Брошь состоит из бриллиантов, изумрудов и рубинов и имеет долгую королевскую историю. Как пишет townandcountrymag.com, украшение было подарено королеве Александре после ее замужества с королем Эдуардом VII, который в то время был принцем Уэльским. На нем изображены перья принца Уэльского, геральдический знак титула.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Принцессы Уэльса в прошлом носили брошь, в том числе принцесса Диана и королева Камилла. После помолвки с Чарльзом, в то время принцем Уэльским, Диане подарила брошь королева-мать. Она носила его как кулон несколько раз, в том числе во время визита в Австрию в 1986 году.

После смерти принцессы Дианы в 1997 году украшения вернулись в коллекцию королевы Елизаветы. В 2000-х Камилла начала носить брошь (снова как брошь) во многих публичных выходах, хотя официально она никогда не использовала титул принцессы Уэльской.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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