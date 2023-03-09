Принцесса Уэльская встретилась с ирландскими гвардейцами, которые обучают украинских воинов

Принцесса Уэльская Кэтрин, как полковник ирландской гвардии, встретилась 8 марта с членами 1-го батальона ирландской гвардии впервые после получения почетного назначения на тренировочной площадке в Уилтшире.

41-летняя принцесса Кейт облачилась в военную форму и посетила ирландских гвардейцев, которые тренировались снежным утром в среду. Это был первый раз в полку с тех пор, как она стала почетным полковником после смерти королевы Елизаветы II. Она сменила на посту своего мужа, принца Уильяма, которого король Чарльз III сделал новым полковником валлийской гвардии в соответствии с его новым титулом принца Уэльского.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Бойцы ирландской гвардии в том числе заняты обучением Вооруженных сил Украины бороться с наземными минами.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Кэтрин приехала на встречу в камуфляжной куртке от Holland Cooper, узких брюках цвета хаки от G-Star Raw и ботинках Berghaus. Под курткой у нее был свитер с высокой горловиной, а на голову принцесса периодически надевала шапку.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцессе Уэльской показали, как помочь пострадавшему на поле боя, рассказали о помощи для борьбы с браконьерством, которая доставляется войскам и рейнджерам в Восточной Африке, и о том, как полк поддерживает украинскую армию в ее борьбе с наземными минами. Визит завершился тем, что Кейт посмотрела демонстрацию систем вооружения, используемых полком.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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