Принцесса Уэльская взволновала королевских поклонников: что произошло

Принцесса Кейт на днях объявила важную новость в соцсетях, а именно сообщила о долгожданном возвращении ее ежегодного рождественского концерта Together at Christmas.

В среду Кенсингтонский дворец объявил о ее возвращении на концерт Christmas Carol в этом году. Принцесса Уэльская проведет свой ежегодный праздничный концерт Christmas Carol 6 декабря, и на службе будут размышлять о том, "как сильно мы нуждаемся друг в друге, особенно в самые трудные времена нашей жизни".

Принцесса Уэльская Кэтрин и принц Уильям / Фото: Associated Press

Мероприятие пройдет уже в четвертый раз в Вестминстерском аббатстве. Дворец сообщил, что будущая королева хотела, чтобы тема службы была посвящена тем, кто поддерживает других нуждающихся, подчеркивая важность любви и сочувствия.

Поклонники в комментариях под опубликованным дворцом видео пришли в восторг. Многие поблагодарили Кейт за возвращение ее концерта Christmas Carol, в то время как другие выразили свое волнение по этому поводу.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

"Так взволнован! Спасибо Кэтрин и ее замечательному персоналу за то, что сделали это возможным в этом году!".

"Вы всегда задаете нам правильный тон на Рождество. Спасибо, что снова собираете нас вместе на Рождество".

"Спасибо, что делаете это снова! Это мое любимое королевское событие года".

"Я очень люблю эту традицию и не могу дождаться рождественской службы в этом году", - такие и много других подобных сообщений появилось под публикацией новости от дворца.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Мы тоже в предвкушении, какой же образ принцесса Уэльская выберет для мероприятия в этом году. В прошлом, напомним, она появилась во всем белом.

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