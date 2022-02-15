Принцесса в кедах: Евгения Йоркская поделилась фото с романтичной прогулки с мужем

Принцесса в кедах: Евгения Йоркская поделилась фото с романтичной прогулки с мужем

Принцесса Евгения сейчас находится в США в гостях у своего кузена - принца Гарри - и его жены Меган.

Но вчера, в День всех влюбленных, принцесса Йоркская опубликовала в Instagram фотографию, где они с ее мужем Джеком Бруксбэнком запечатлены в саду цветущей сакуры.

Принцесса одета в черную футболку, спортивные штаны, у нее на талии завязана кофта, а обута Евгения в белые кеды Converse. У принцессы распущены волосы, а на лице - солнцезащитные очки. Лица, кстати, почти не видно из-за того, что запечатлена Евгения под цветущими деревьями. Ее муж был в черном свитере и джинсах.

Напомним, в воскресенье Евгения и принц Гарри посетил Суперкубок в Лос-Анджелесе. Королевских родственников запечатлели на стадионе SoFi в частной ложе.

А еще ранее в феврале принцесса Йоркская показывала фото в честь первого дня рождения ее сына Августа. 9 февраля мальчику исполнился один год.

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