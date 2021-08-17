Принцесса Йоркская Беатрис рассекретила дату родов

33-летняя принцесса Беатрис Йоркская недавно рассекретила, когда же ее первенец появится на свет.

В беседе по Zoom с редактором Джованной Флетчер, когда Беатрис рассказывала о своем опыте дислексии, ненароком принцесса озвучила, когда же они с Эдоардо Мапелли-Моцци ожидают рождения первенца.

В мае 2021 года пара объявила, что ждут ребенка осенью, но в эксклюзивном интервью для Hello! Беатрис назвала месяц, когда их первенец появится на свет. Это должно произойти в октябре.

Принцесса Беатрис / Associated Press

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Также в этом же разговоре принцесса Йоркская, рассуждая о дислексии, отметила, что будет рада, если ее дети также будут дислексиками. Поклонники королевской пары тут же принялись рассуждать на тему, значит, Беатрис не остановится на одном ребенке?

Очевидно, что и Беатрис, и ее младшая сестра принцесса Евгения захотят родить по второму ребенку, поскольку их детство прошло вместе и, наверное, такой же поддержки они захотят и для своих детей. Ребенку принцессы Евгении Августу сейчас шесть месяцев. Они с мужем Джеком Бруксбэнком и сыном сейчас гостят у королевы Елизаветы II в Балморале, в Шотландии.

Принцесса Беатрис и принцесса Евгения / Associated Press

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Образы принцесс Беатрис и Евгении Йоркских (20 фото)

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