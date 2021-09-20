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Принцесса Йоркская Беатрис впервые стала мамой

Принцесса Йоркская Беатрис впервые стала мамой

Принцесса Беатрис / Associated Press

Старшая дочь принца Эндрю и Сары Йоркской – принцесса Беатрис – впервые стала мамой.

У 33-летней принцессы Беатрис и ее мужа Эдоардо Мапелли-Моцци родилась дочь.

Радостная новость была объявлена ​​в заявлении Букингемского дворца, в котором говорилось: "Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и г-н Эдоардо Мапелли-Моцци рады объявить о благополучном рождении своей дочери в субботу 18 сентября 2021 года, в 23:42, в больнице Челси и Вестминстер, в Лондоне. Ребенок весит 6 фунтов 2 унции. Бабушка и дедушка, а также прабабушка и дедушка новорожденного были проинформированы и рады этой новости".

© royal.uk
royal.uk

"Семья хотела бы поблагодарить весь персонал больницы за их прекрасную заботу. Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо, и пара с нетерпением ждет возможности познакомить свою дочь со своим старшим братом Кристофером Вульфом".

О беременности старшей сестры принцессы Евгении стало известно в мае 2021 года. Спустя год после свадьбы с Эдоардо Мапелли-Моцци Беатрис поделилась радостной новостью о том, что ждет первенца.

"Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и господин Эдоардо Мапелли-Моцци очень рады сообщить, что осенью этого года они ждут ребенка. Королева была проинформирована, и обе семьи рады этой новости", - говорилось тогда в объявлении дворца.

Беременность принцессы Йоркской выпала на карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса, поэтому в свет Ее Высочество выходила редко, а в объективы папарацци практически не попадала. Лишь единожды Беатрис запечатлели в компании мужа Эдоардо на турнир чемпионата Уимблдона, это было в июле 2021-го.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Getty Images

Тогда на Беатрис было платье миди с гороховым принтом от бренда Self-Portrait, и она мило придерживала руками свой живот. Кстати, именно за этот жест в свое время сильно доставалось супруге принца Гарри – Меган Маркл, когда она была беременна первенцем Арчи.

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