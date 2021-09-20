Принцесса Йоркская Беатрис впервые стала мамой

Старшая дочь принца Эндрю и Сары Йоркской – принцесса Беатрис – впервые стала мамой.

У 33-летней принцессы Беатрис и ее мужа Эдоардо Мапелли-Моцци родилась дочь.

Радостная новость была объявлена ​​в заявлении Букингемского дворца, в котором говорилось: "Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и г-н Эдоардо Мапелли-Моцци рады объявить о благополучном рождении своей дочери в субботу 18 сентября 2021 года, в 23:42, в больнице Челси и Вестминстер, в Лондоне. Ребенок весит 6 фунтов 2 унции. Бабушка и дедушка, а также прабабушка и дедушка новорожденного были проинформированы и рады этой новости".

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"Семья хотела бы поблагодарить весь персонал больницы за их прекрасную заботу. Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо, и пара с нетерпением ждет возможности познакомить свою дочь со своим старшим братом Кристофером Вульфом".

Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are delighted to announce the safe arrival of their daughter on Saturday 18th September 2021, at 23.42, at the Chelsea and Westminster Hospital, London.



Read the announcement in full - https://t.co/ImbfRLEdAe pic.twitter.com/olwDMv3Zmo — The Royal Family (@RoyalFamily) September 20, 2021

О беременности старшей сестры принцессы Евгении стало известно в мае 2021 года. Спустя год после свадьбы с Эдоардо Мапелли-Моцци Беатрис поделилась радостной новостью о том, что ждет первенца.

"Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и господин Эдоардо Мапелли-Моцци очень рады сообщить, что осенью этого года они ждут ребенка. Королева была проинформирована, и обе семьи рады этой новости", - говорилось тогда в объявлении дворца.

Беременность принцессы Йоркской выпала на карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса, поэтому в свет Ее Высочество выходила редко, а в объективы папарацци практически не попадала. Лишь единожды Беатрис запечатлели в компании мужа Эдоардо на турнир чемпионата Уимблдона, это было в июле 2021-го.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Getty Images

Тогда на Беатрис было платье миди с гороховым принтом от бренда Self-Portrait, и она мило придерживала руками свой живот. Кстати, именно за этот жест в свое время сильно доставалось супруге принца Гарри – Меган Маркл, когда она была беременна первенцем Арчи.

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