Принцессе Алексии сегодня 18: дворец поделился новыми портретными фото

Средняя дочь королевы Максимы и короля Виллема-Александра – принцесса Алексия – сегодня празднует свое совершеннолетие.

В королевском аккаунте в Instagram были опубликованы новые красивые фотографии в честь 18-летия принцессы Алексии.

Портреты были сделаны в доме нидерландской королевской семьи Huis ten Bosch, в Гааге, и на них крупным планом изображена принцесса, которая улыбается, позируя перед камерой.

На одном из фото Алексия запечатлена в белом платье-рубашке с широким поясом на талии и остроносых туфлях-лодочках на каблуках. Ее каштановые волосы красиво уложены, а на лице легкий макияж.

На другом снимке принцесса позирует в темно-синем наряде, который она дополнила несколькими ожерельями на шее.

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Отец девочки сделал ей подарок в честь дня рождения. Нидерландский королевский дворец объявил, что король назначил принцессу Алексию кавалером Большого креста Ордена Нидерландского льва и кавалером Дома Ордена Золотого льва. У нее также теперь есть свой личный штандарт, на котором изображен национальный герб в центре флага.

Напомним, у принцессы Алексии есть две сестры – старшая 19-летняя принцесса Катарина-Амалия и младшая 16-летняя принцесса Ариана.

Королева Максима с дочерьми / Фото: Associated Press

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