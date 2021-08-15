Принцессе Анне 71: десять интересных фактов из биографии дочери королевы Елизаветы II

15 августа британская принцесса Анна – единственная дочь королевы Елизаветы II и короля Филиппа VI, празднует 71-летие.

Предлагаем вам ознакомиться с несколькими интересными фактами из биографии принцессы, которых вы, возможно, не знали.

1.Принцесса Анна родилась 15 августа 1950 года в Лондоне и стала вторым ребенком в семье королевы Елизаветы II и принца Эдинбургского Филиппа. У нее есть три брата – старший принц Чарльз и двое младших – принц Эндрю и принц Эдвард.

Принцесса Анна / Getty Images

2.Принцесса посещала закрытую школу‎ Бененден для девочек, параллельно брала уроки танцев и игры на фортепиано, изучала иностранные языки. Гувернантки, которые работали в то время в королевской семье, говорили, что маленькая принцесса была с характером и всегда добивалась того, чего хотела.

3.Несмотря на то, что родители Анны не слишком уж и принимали участие в ее воспитании и развитии, у Анны с ними были теплые отношения. Когда ей исполнилось 18 лет, Анна стала сопровождать свою маму королеву Елизавету II на разных мероприятиях.

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4. В 1987 году Елизавета удостоила дочь титула королевской принцессы.

5.Принцесса Анна стала единственным членов британской королевской семьи, которая участвовала в Олимпийских играх (выступала в соревнованиях по конному спорту на Олимпиаде 1976 в Монреале и заняла 24-е место в личном первенстве по троеборью).

Принцесса Анна с внуками / Getty Images

6. Принцесса дважды была замужем. А еще встречалась с Эндрю Паркер-Боулзом, который на тот момент был в ссоре с невестой Камиллой. В 1973 году Анна вышла замуж за капитана Марка Филлипса. Их венчание состоялось 14 ноября 1973 года в Коллегиальной церкви Святого Петра в Вестминстере. Анна прожила с ним 18,5 лет (развод состоялся 23 апреля 1992 года).

7.У Анны и Марка в браке родилось двое детей: сын Питер и дочь Зара. По желанию матери детей лишили королевских титулов, чтобы они жили как обычные люди.

Принцесса Анна и ее первая свадьба / Getty Images

8. После развода с Марком Филлипсом принцесса Анна вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал Тимоти Лоренс. Они обвенчались 12 декабря 1992 года в церкви Крати в Шотландии (церковь Шотландии к разведенным относится либеральнее).

Принцесса Анна и ее первый муж Марк Филлипс / Getty Images

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9. В 1974 году на принцессу Анну было совершено покушение. В тот вечер она вместе с Марком Филлипсом возвращались в Букингемский дворец. Супруги ехали на лимузине с водителем, когда их обогнала какая-то машина и, резко затормозив, перекрыла улицу. Водитель, нарушивший правила, выскочил из машины и открыл стрельбу по лимузину. Были ранены водитель принцессы и один из ее охранников. Покушение совершил 26-летний безработный Иан Болл, который был вскоре задержан. А боксер Ронни Расселл, который в тот день возвращался домой, увидев инцидент, ударил преступника, которого впоследствии задержали. Королева Елизавета II наградила Ронни Расселла медалью Георга.

Принцесса Анна с семьей / Getty Images

10. Как и ее мама, королева Елизавета II, принцесса Анна любит лошадей. Любовь к верховой езде от принцессы также унаследовала и ее дочь Зара.

Принцесса Анна / Getty Images

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