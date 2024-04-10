Принцессе Ариане сегодня 17: нидерландский королевский дворец опубликовал новое фото

Младшей дочери королевы Максимы и короля Виллема-Александра сегодня исполняется 17 лет.

Принцесса Ариана родилась 10 апреля 2007 года в госпитале Броново в Гааге. При рождении она получила титулы принцессы Нидерландов и принцессы Оранской-Нассау. Девочка является младшей из троих дочерей правящего короля Виллема-Александра и его супруги королевы Максимы.

Принцесса Ариана занимает третье место в линии наследования престола Нидерландов, после двух старших сестер - принцессы Катарины-Амалии и принцессы Алексии.

По случаю ее дня рождения нидерландский королевский дворец опубликовал новое фото принцессы с поздравлением.

"Принцесса Ариана сегодня празднует свое 17-летие", - гласит подпись под фото.

На фото Ее Высочество запечатлена в пальто цвета морской волны, в темной водолазке, волосы собрала в высокий хвост и надела золотые серьги-кольца. На запястье у принцессы золотой браслет.

Напомним, ранее мы показывали фото ее матери королевы Максимы, которая сменила цвет волос.

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