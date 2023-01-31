Принцессе Беатрикс – 85: нидерландский дворец поделился новыми фото в честь праздника

Сегодня 85 лет исполнилось бывшей королеве Нидерландов, матери правящего короля Виллема-Александра – принцессе Беатрикс.

Дворец поделился несколькими новыми портретными снимками принцессы, которые опубликовали в Instagram. Одета Беатрикс в изумрудный блейзер, топ и черные брюки. У нее уложены волосы в прическу, на груди пришпилена брошка, в ушах – серьги, а на шее – жемчужное колье.

Запечатлена принцесса в окружении своего старшего сына короля Виллема-Александра и наследной принцессы Оранской Катарины-Амалии.

Король в сером костюме, белой рубашке и галстуке, а его дочь - в черном брючном костюме и с распущенными волосами.

(листайте фото вправо)

Напомним, сейчас король Виллем-Александр, его супруга королева Максима и наследная дочь находятся в туре по Карибским островам.

Читайте также: