Принцессе Дании 17 лет: королевский двор поделился новым снимком дочери короля Фредерика и королевы Мэри

Снимок опубликованный дворцом был необычным, поскольку на нем принцесса запечатлена не одна.

21 апреля 2024 года, принцессе Изабелле исполнилось 17 лет.

Девушка является дочерью короля Дании Фредерика X и его супруги королевы Мэри. По случаю праздника Королевский двор опубликовал новые фотографии принцессы.

Фотографии были сделаны королевой Мэри во дворце Фредерика VIII в Амалиенборге. На снимке девушка запечатлена с собакой королевской семьи по кличке Коко. В подписи к фото также говорится, что день рождения принцесса отпразднует с семьей и друзьями.

А что касается образа девушки, то на фото она позирует в белой футболке, бежевом пиджаке и синих джинсах. Волосы она распустила, а также надела несколько золотых украшений.

Апрель - месяц праздников в семье, поскольку также недавно свой день рождения отпраздновала королева Маргрете II. Бабушке Изабеллы исполнилось 84 года и по случаю праздника королевский дворец Дании поделился новым снимком королевы.

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