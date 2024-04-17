Принцессе Элеоноре исполнилось 16 лет: бельгийский королевский дворец поделился фото

Младшей дочери королевы Матильды и короля Филиппа на днях исполнилось 16 лет.

Принцесса Элеонора – младшая из четырех детей бельгийской королевы Матильды и короля Филиппа. 16 апреля девочке исполнилось 16 лет.

По этому случаю королевский дворец поделился новым портретным снимком именинницы. На фото девушка запечатлена сидя на ступеньках, одета в белую блузку и кобальтовые штаны и обута в черные туфли-лоферы из лаковой кожи. У принцессы распущены русые волосы, а в ушах едва заметные серьги.

"Принцесса Элеонора отмечает свое 16-летие. Счастливого сладкого шестнадцатилетия!", - подписано под фотографией в Instagram дворца.

Примечательно, что ее отцу королю Филиппу 15 апреля исполнилось 64 года.

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