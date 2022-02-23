Принцессе Эстель исполнилось 10 лет: шведская королевская семья поделилась новыми фотографиями

Дочери шведской кронпринцессы Виктории и кронпринца Даниэля - принцессе Эстель - сегодня исполняется десять лет.

Родители принцессы Эстель опубликовали ее новый портретный снимок на официальной странице кронпары в Instagram.

На портрете, сделанном ранее в этом месяце в Королевском дворце в Стокгольме, принцесса Эстель запечатлена в полностью белом наряде с широкой улыбкой на лице и распущенными волосами. На ее шее кулон с камнем аметиста, что знаменует камень месяца ее рождения. Позади принцессы мраморный камин с золотым зеркалом и ваза, наполненная цветущими ветвями. Шведский королевский двор заявил, что принцесса Эстель отпразднует свой знаменательный день рождения наедине со своей семьей.

Также поделились снимком Эстель с ее дедушкой – королем Карлом Густавом и бабушкой – королевой Сильвией. Фото сделано сегодня во время празднования дня рождения принцессы.

Принцесса Эстель вторая в очереди на престол после своей матери Виктории. У нее также есть младший брат принц Оскар, он родился в 2016 году.

Кронпринцесса Виктория, кронпринц Даниэль и их дети / Getty Images

Новое фото принцессы Эстель было опубликовано через несколько дней после того, как кронпара вынуждена была сделать публичное заявление на тему появившихся слухов об их разводе.

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